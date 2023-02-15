21-летний игрок «Урала»: для комфортной жизни в месяц мне нужно 250 тысяч рублей

21-летний полузащитник «Урала» Фаниль Сунгатулин признался, что для комфортной жизни в месяц ему нужно около 250 тысяч рублей. Также он рассказал о самых дорогих покупках, которые совершал благодаря заработанным на футболе деньгам.

«Какая самая большая покупка с футбольных денег? iPhone 14. Ещё недавно ездил на пять дней в Стамбул — перезагрузиться, сходить в магазины. Там купил себе кроссовки Dior. Уже давно хотел взять что-то не от Nike. Сильно дешевле iPhone получилось. Я просто на квартиру коплю, поэтому деньги не особо трачу.

У меня мама — любитель сада и огорода. Думал, что бы ей такого подарить: может, кольца, серьги? Потом прикинул: ну какой смысл дарить ей Cartier, чтобы она потом в нём по огороду ходила? Поэтому украшения всякие дарить не логично. А так, каждый месяц перевожу деньги, она вот недавно на них теплицы новые купила, довольна.

Сколько мне нужно в месяц для комфортной жизни? 250 тысяч. Это с арендой жилья. Но могу спокойно жить и на 100 тыс. в месяц. Умею экономить. Первая цифра просто ближе к реальной», — приводит слова Сунгатулина «РБ Спорт».

Напомним, Фаниль Сунгатулин является воспитанником московского «Спартака». К «Уралу» он присоединился в феврале 2023 года.