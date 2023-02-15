Кечинов: Захарян пока не готов для топового клуба. «Галатасарай» был нормальным вариантом
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Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Кечинов поделился мнением об информации об интересе «Галатасарая» к полузащитнику московского «Динамо» Арсену Захаряну.
«Моё однозначное мнение, что для топовой команды он ещё не готов. Им интересовался «Челси» и ещё ряд команд — даже если Арсен туда перейдёт, не будет играть в основном составе.
Если у него есть цель играть в Европе и он считает, что перерос наш чемпионат, то «Галатасарай» был нормальным вариантом, если он был. Захарян может уехать летом в какой-то средний клуб — у него будет возможность играть. Пока он не готов для топового клуба», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
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