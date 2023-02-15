Непомнящий — о Захаряне: «Галатасарай» — это наш «Спартак». Там очень сложно заиграть

Российский тренер Валерий Непомнящий поделился мнением об информации об интересе «Галатасарая» к полузащитнику московского «Динамо» Арсену Захаряну.

«Выбор нового клуба — трудный момент для каждого игрока. Есть множество тонких моментов, зависящих от разных вещей. Захарян, конечно, очень перспективный молодой футболист. Важно сейчас, чтобы он получал игровое время, а не сидел на замене где-то. «Галатасарай» — сильнейший турецкий клуб, как наш «Спартак».

Там очень сложно заиграть, многим не удаётся прижиться. Попасть именно в свою команду — дело случая. Тем более у армян с турками тяжёлые взаимоотношения. Наверное, Арсен всё продумал», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.