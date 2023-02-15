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«Динамо»: Михаил Овечкин воспитал одного из величайших спортсменов в истории

«Динамо»: Михаил Овечкин воспитал одного из величайших спортсменов в истории
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Московское «Динамо» выразило соболезнования в связи с уходом из жизни экс-футболиста бело-голубых Михаила Овечкина, отца российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

«Трагические новости из нашей бело-голубой семьи: сегодня скончался Михаил Овечкин, папа Саши Овечкина. Михаил Викторович выступал за футбольное «Динамо» и воспитал истинного динамовца и одного из величайших спортсменов в истории. Дядя Миша, спасибо за всё! Покойтесь с миром», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте клуба.

Напомним, вчера, 14 февраля, Овечкин покинул расположение «Вашингтона» и вылетел в Москву к отцу в больницу. Сегодняшний матч с «Каролиной» «Кэпиталз» провели без своего капитана.

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