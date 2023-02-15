Умер отец Александра Овечкина

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в своей социальной сети сообщил о смерти отца — Михаила Викторовича. Ему был 71 год.

«Сегодня не стало моего отца… я благодарю всех за поддержку, но прошу отнестись с пониманием и не беспокоить мою семью в столь тяжёлое для нас время! Спасибо», — написал Александр.

Напомним, вчера, 14 февраля, Овечкин покинул расположение «Вашингтона» и вылетел в Москву к отцу в больницу. Сегодняшний матч с «Каролиной» «Кэпиталз» провели без своего капитана и уступили со счётом 2:3. Как стало известно ранее, Овечкин точно не вернётся в Вашингтон на этой неделе и пропустит как минимум игру с «Каролиной» на открытом воздухе в воскресенье, 19 февраля.

Редакция «Чемпионата» выражает глубочайшие соболезнования родным и близким Михаила Викторовича Овечкина.