Йоканович: вся динамовская семья скорбит вместе с Овечкиным

Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович выразил соболезнования в связи с уходом из жизни экс-футболиста бело-голубых Михаила Овечкина, отца российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.
«Сегодня мы узнали очень печальную новость о смерти отца Александра Овечкина. Вся динамовская семья скорбит вместе с ним и выражает ему полную поддержку.
Что касается игры с ЦСКА, то мы выглядели лучше в первые 45 минут. Во втором тайме ЦСКА усилил давление и смог забить два хороших гола. Возможно, сегодня нам не хватило свежести, учитывая, что некоторые игроки приняли участие в двух матчах.
Конечно, всегда неприятно проигрывать в конце сборов. У нас есть ещё восемь дней, чтобы подготовиться к первому официальному матчу после перерыва, и мы всё для этого сделаем», — цитирует Йокановича пресс-служба клуба.
- 15 февраля 2023
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