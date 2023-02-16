Артета оценил перспективы «Арсенала» выиграть АПЛ после поражения в матче с «Ман Сити»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался о поражении команды в перенесенном матче 12-го тура чемпионата Англии. Встреча прошла в Лондоне на стадионе «Эмирейтс» и завершилась победой гостей со счётом 3:1.

«В конце концов, это разочарование, потому что мы проиграли. Это была невероятная битва между двумя командами. У нас было три больших момента, и мы их не реализовали. Чтобы победить их, мы должны быть выше нашего уровня. Мы соответствовали им и превосходили их по моментам. Я не увидел никакой разницы с «Манчестер Сити» во втором тайме. В некоторых ситуациях мы выходили из-под прессинга, но не понимали, когда играть и какие мячи использовать играть в определённых областях, и мы были наказаны. У меня больше веры в победу в АПЛ, чем до этого матча, потому что я вижу команду, которая играем с «Манчестер Сити» на равных. Через три дня у нас будет ещё одна игра. Я больше верю в своих игроков», — приводит слова Артеты BBC.

После этого матча «Манчестер Сити» обошёл «Арсенал» и возглавил турнирную таблицу АПЛ. При этом, команды имеют одинаковое количество очков (51), но у лондонцев есть игра в запасе.

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