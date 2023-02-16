«Сити» грохнул «Арсенал» и вернулся на первое место. Не спас даже спорный пенальти

Встреча «Арсенала» и «Сити» считалась самой ожидаемой в этом сезоне АПЛ. Команда Артеты вроде имела отличные шансы на титул, которого не было с 2004 года. Главный и чуть ли не единственный соперник в борьбе за первое место – как раз действующий чемпион «Сити».

Игроки «Арсенала» и «Манчестер Сити» перед матчем Фото: Julian Finney/Getty Images

И в первые 30 минут «Арсенал» создал больше опасных моментов. Но счёт открыли гости. Всё из-за грубой ошибки Томиясу, который внезапно вышел вместо основного правого защитника Уайта. Неудачным пасом назад воспользовался Де Брёйне, который в одно касание перебросил вратаря. Причём сделал это левой ногой, хотя он правша.

В первом тайме у «Арсенала» было много хороших моментов (чего только стоит удар Нкетиа головой после навеса Зинченко), но клуб в итоге воспользовался ситуацией, где вроде бы всё было под контролем гостей. Нкетиа с острого угла бил по воротам, но мяч с ленточки вынесли защитники «Сити». Судья посчитал, что нужно назначить пенальти в пользу «Арсенала» из-за фола Эдерсона.

Момент со спорным пенальти Фото: Кадр из трансляции

Вратарь, имея жёлтую карточку, врезался в нападающего. Столкновение не казалось грубым, и форвард к тому моменту уже пробил, однако судья Тейлор посчитал, что нарушение правил было. Сака уверенно положил мяч в угол с 11 метров. Об этом эпизоде ещё долго будут спорить. Эпизод выглядел неоднозначным ещё на фоне недавнего скандала в матче «Арсенал» – «Брентфорд», где судьи ошибочно засчитали мяч гостей.

Второй тайм получился ещё более нервозным, чем первый. Дошло до того, что Артета помешал Де Брёйне ввести мяч в игру, а бельгиец оттолкнул тренера в грудь. Удивительно, что никто не получил даже жёлтой в этой ситуации.

На 58-й минуте Габриэл завалил Холанда в штрафной «Арсенала». Главный судья моментально назначил пенальти, но вмешался VAR. Оказалось, что нападающий «Сити» был в небольшом офсайде. Однако затем мяч гостей уже никто не мог отменить. Гости накрыли соперников на их трети поля и моментально вывели Грилиша на ударную позицию. Вингер послал мяч в ворота в том числе благодаря рикошету от Томиясу.

Интересно, что все матчи этого сезона АПЛ в основе «Арсенала» начинал Бен Уайт, а на этот раз именно японец сыграл на месте правого защитника. Так получилось, что он поучаствовал и в первом, и во втором голе «Сити».



Ну а следом гости забили третий. Уже в который раз отличился Холанд с передачи Де Брёйне. Для норвежца это уже 26-й гол в АПЛ (за 22 тура!!). Для бельгийца – 12-й ассист. Оба являются лидерами по своим показателям в лиге. Ну и «Сити» теперь тоже лидирует – в таблице АПЛ, благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных мячей. Правда, у «Арсенала» матч с «Эвертоном» в запасе.