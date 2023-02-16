«МЮ» обсудит с женской и мужской командами возможное возвращение Мэйсона Гринвуда

«Манчестер Юнайтед» обсудит ситуацию вокруг полузащитника команды Мэйсона Гринвуда с игроками мужской и женской команд, сообщает ESPN.По информации источника, при возвращении игрока в команду будут учитываться мнения как игроков мужской, так и женской команд.
Ранее сообщалось, что женская команда «Манчестер Юнайтед» выступает против возвращения Гринвуда в клуб.
Сообщалось, что женская команда беспокоится после услышанной аудиозаписи, на которой Гринвуд грубо принуждал девушку к сексу, несмотря на её нежелание.
Гринвуд был отстранён от «Юнайтед» с тех пор, как его впервые арестовали в январе 2022 года.
Напомним, Гринвуд обвинялся в домашнем насилии в отношении своей бывшей девушки. Сразу после предъявления обвинений «Манчестер Юнайтед» исключил английского футболиста из состава команды, а спонсор Nike объявил о прекращении сотрудничества с форвардом. Перед судом игрок предстал в октябре 2022 года. В феврале с футболиста сняли все обвинения, клуб решил провести собственное расследование. При этом собственное расследование клуба затянется как минимум до конца сезона.
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