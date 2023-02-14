«Манчестер Юнайтед» не закончит расследование в отношении Гринвуда до конца сезона

«Манчестер Юнайтед» надеется завершить внутреннее расследование в отношении форварда Мэйсона Гринвуда до конца сезона. Таким образом, до лета игрок не выйдет на поле, сообщает Daily Star.
Напомним, англичанин был обвинён в попытке изнасилования и нападении в январе прошлого года. Недавно Королевская прокуратура оправдала Гринвуда и сняла с него все обвинения. После этого «Манчестер Юнайтед» выступил с заявлением, согласно которому клуб принял во внимание решение суда, но инициирует собственное расследование.
Напомним, сразу после предъявления обвинений «Манчестер Юнайтед» исключил Гринвуда из состава команды, а спонсор Nike объявил о прекращении сотрудничества с форвардом. Перед судом игрок предстал в октябре 2022 года.
Фанаты «Манчестер Юнайтед» посвятили кричалку ушедшему Роналду
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