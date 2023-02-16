«Салернитана» назначила Паулу Соузу главным тренером

Итальянский клуб Серии А «Салернитана» на своём официальном сайте объявил о подписании контракта с новым главным тренером. Им стал бывший главный тренер сборной Польши 52-летний португальский специалист Паулу Соуза.
«Салернитана» в нынешнем сезоне итальянского чемпионата борется за выживание, находясь на 16 строчке в таблице. Уже 16 января итальянский клуб уволил Давиде Никола, который возглавлял команду с февраля 2022 года. В прошлом году он спас команду из Салерно от вылета в Серию Б.
Но уже через два дня, не найдя подходящей кандидатуры, Давиде был возвращён в клуб. Спустя несколько недель клуб всё же решил найти нового человека на должность. Контракт с Соузой заключён до конца текущего сезона, но при сохранении прописки в Серии А соглашение автоматически продлится ещё на два года.
Паулу Соуза за свою карьеру футболиста играл за такие видные клубы, как «Интер», «Ювентус» и «Боруссию» Дортмунд. Среди самых заметных мест тренерской карьеры португальца можно выделить «Фиорентину», «Бордо» и сборную Польши. Последним местом работы для Соузы стал бразильский «Фламенго», откуда он был уволен летом 2022 года.
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