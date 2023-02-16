Сборная Узбекистана готова приехать в Москву на товарищеский матч с командой России

Сборная Узбекистана по футболу готова приехать в Москву на товарищеский матч с национальной командой России. Об этом заявил вице-президент Футбольной ассоциации Узбекистана Одил Ахмедов.
«Мы еще не обсуждали с РФС вопрос о товарищеском матче между сборными Узбекистана и России. Мне понравилась наша последняя товарищеская встреча, поэтому мы вернёмся к этой теме, и, думаю, в дальнейшем товарищеская игра состоится.
Для нас не проблема провести матч в России. Тем более мы принимали сборную России в Ташкенте, теперь очередь РФС. Нам надо договориться насчёт места проведения. Если это будет Москва, то для сборной Узбекистана не будет проблем приехать туда на товарищеский матч со сборной России», — приводит слова Ахмедова Sport24.
Напомним, в ноябре 2022 года сборные Узбекистана и России уже проводили контрольный матч. Встреча, проходившая в Ташкенте, завершилась со счётом 0:0.
- 16 февраля 2023
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