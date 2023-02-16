Владимир Гранат назвал «Манчестер Сити» и «Наполи» фаворитами Лиги чемпионов
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Бывший защитник сборной России Владимир Гранат рассказал, кого считает фаворитами Лиги чемпионов сезона-2022/2023. По словам экс-футболиста, два главных фаворита — «Манчестер Сити» и «Наполи».
«Судя по игре, по положению в чемпионате и игре в групповом этапе, два главных фаворита – это «Манчестер Сити» и «Наполи». Ещё «Бавария», наверное», – сказал Владимир Гранат в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.
Напомним, в 1/8 финала нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов вышли «Милан», «Тоттенхэм Хотспур», «Боруссия» (Дортмунд), «Челси», «Реал», «Ливерпуль», «Бавария», «Манчестер Сити», «Брюгге», «Бенфика», «Айнтрахт» (Франкфурт), «Интер», «Порту», «Наполи», «ПСЖ» и «РБ Лейпциг».
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