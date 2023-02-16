Владимир Гранат назвал «Манчестер Сити» и «Наполи» фаворитами Лиги чемпионов

Бывший защитник сборной России Владимир Гранат рассказал, кого считает фаворитами Лиги чемпионов сезона-2022/2023. По словам экс-футболиста, два главных фаворита — «Манчестер Сити» и «Наполи».

«Судя по игре, по положению в чемпионате и игре в групповом этапе, два главных фаворита – это «Манчестер Сити» и «Наполи». Ещё «Бавария», наверное», – сказал Владимир Гранат в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

Напомним, в 1/8 финала нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов вышли «Милан», «Тоттенхэм Хотспур», «Боруссия» (Дортмунд), «Челси», «Реал», «Ливерпуль», «Бавария», «Манчестер Сити», «Брюгге», «Бенфика», «Айнтрахт» (Франкфурт), «Интер», «Порту», «Наполи», «ПСЖ» и «РБ Лейпциг».