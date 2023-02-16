Дибала — об отступных в контракте: не знаю, что произойдёт в конце сезона

Нападающий «Ромы» Пауло Дибала высказался о пункте об отступных в его контракте, а также ответил на вопрос о возможной смене клуба грядущим летом. Ранее сообщалось, что игроком интересуется «Манчестер Юнайтед». Отступные за аргентинского футболиста для зарубежных клубов составляют € 12 млн.

«Этот пункт является частью обсуждения между «Ромой» и моими агентами — я не знаю, что произойдёт в конце сезона. Я точно хочу работать под руководством Жозе Моуринью. Я хочу победить с «Ромой», — приводит слова аргентинца в своих социальных сетях журналист Фабрицио Романо.

Ранее сообщалось, что «Рома» хочет подписать новый контракт с 29-летним Дибалой, увеличив ему зарплату и исключив пункт о сумме отступных. Пауло подписал контракт с итальянским клубом на правах свободного агента летом 2022 года, ранее он был футболистом «Ювентуса» и «Палермо».



В нынешнем сезоне Пауло Дибала в 21 матче во всех турнирах забил 11 голов и отдал семь результативных передач. Соглашение между сторонами рассчитано до лета 2025 года.