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Экс главный тренер «Локо» Николич близок к назначению в венгерский «Фехервар»

Экс главный тренер «Локо» Николич близок к назначению в венгерский «Фехервар»
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Бывший главный тренер московского «Локомотива» Марко Николич близок к назначению на пост главного тренера «Фехервара». Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Николич не тренировал с момента своего увольнения из московского клуба. Сербский специалист работал в «Локомотиве» с 2020 по 2021 год, одержав победу с командой в Кубке России – 2020/2021. Николич ранее уже возглавлял «Фехервар» с 2017-го по 2019-й, выиграв с командой чемпионат Венгрии – 2017/2018 и Кубок Венгрии – 2018/2019.

«Фехервар» занимает 10-е место (из 12) в турнирной таблице венгерского чемпионата, набрав 20 очков после 19 проведённых встреч. Отметим, что первую строчку занимает «Ференцварош», который тренирует Станислав Черчесов.

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