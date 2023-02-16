Алдонин: международные матчи необходимы сборной России. Встреча с Ираном — это хорошо

Бывший футболист московского ЦСКА Евгений Алдонин поделился мнением о возможной товарищеской встрече российской национальной команды с Ираном.



«Сборная России сыграет с Ираном? Тут вопрос даже не в уровне соперника, а в том, что состоится международная игра. Эти матчи необходимы сборной в любом случае, даже если они товарищеские. Нужно собираться, доносить до игроков какие-то идеи, новички в сборной могут появляться и молодёжь, которая будет прогрессировать. Раз такая встреча состоится – это хорошо», — сказал Алдонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

Ранее сообщалось, что сборная России проведёт товарищескую игру с Ираном в марте 2023 года в Тегеране. Женская команда России также проведёт контрольную встречу с местной, иранской командой.



Напомним, российские команды отстранены от участия во всех международных официальных играх.