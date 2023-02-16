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Радченко: матч с Ираном будет интересным. Такие встречи необходимы для сборной России

Радченко: матч с Ираном будет интересным. Такие встречи необходимы для сборной России
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Экс-футболист «Зенита» Дмитрий Радченко поделился мнением о предстоящей товарищеской игре национальной команды с Ираном в марте 2023 года.

«Думаю, что матч с Ираном будет очень интересным. Уверен в том, что такие матчи нужны нашей сборной. У иранцев уровень футболистов повыше, чем у прошлых наших соперников. Сразу же вспоминаем Сердара Азмуна, который играл в «Зените».

Подобные матчи необходимы для сборной России. Без игровой практики сложно держать уровень футбола на одном уровне», — сказал Радченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

Ранее сообщалось, что сборная России проведёт товарищескую игру с Ираном в марте 2023 года в Тегеране. Женская команда России также проведёт контрольную встречу с местной, иранской командой.

Напомним, российские команды отстранены от участия во всех международных официальных играх.

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