Радченко: матч с Ираном будет интересным. Такие встречи необходимы для сборной России

Экс-футболист «Зенита» Дмитрий Радченко поделился мнением о предстоящей товарищеской игре национальной команды с Ираном в марте 2023 года.

«Думаю, что матч с Ираном будет очень интересным. Уверен в том, что такие матчи нужны нашей сборной. У иранцев уровень футболистов повыше, чем у прошлых наших соперников. Сразу же вспоминаем Сердара Азмуна, который играл в «Зените».

Подобные матчи необходимы для сборной России. Без игровой практики сложно держать уровень футбола на одном уровне», — сказал Радченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

Ранее сообщалось, что сборная России проведёт товарищескую игру с Ираном в марте 2023 года в Тегеране. Женская команда России также проведёт контрольную встречу с местной, иранской командой.



Напомним, российские команды отстранены от участия во всех международных официальных играх.