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Фото: турецкие болельщики устроили перфоманс в честь спасателей с флагами России и Украины

Фото: турецкие болельщики устроили перфоманс в честь спасателей с флагами России и Украины
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Болельщики турецкого «Трабзонспора» отличились перфомансом, посвящённым международным спасателям, которые помогали пострадавшим после разрушительных землетрясений в Турции, в домашнем матче 1/16 Лиги Конференций со швейцарским «Базелем» (1:0).

Фанаты турецкого клуба вывесили огромное полотно, изображающее спасателя в строительной каске, несущего большой флаг Турции. Также болельщики в своём перфомансе уделили внимание собакам, помогавшим спасателям.

Отличительной особенностью перфоманса стали изображения флагов государств, которые оказали помощь Турции в восстановлении после землетрясений. Среди прочих стран можно увидеть государственные символы России, Украины, Казахстана, Азербайджана и Узбекистана.

Отметим, что матч «Трабзонспора» с «Базелем» стал первым на территории Турции после землетрясений.

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