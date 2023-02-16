Фото: турецкие болельщики устроили перфоманс в честь спасателей с флагами России и Украины

Болельщики турецкого «Трабзонспора» отличились перфомансом, посвящённым международным спасателям, которые помогали пострадавшим после разрушительных землетрясений в Турции, в домашнем матче 1/16 Лиги Конференций со швейцарским «Базелем» (1:0).
Фанаты турецкого клуба вывесили огромное полотно, изображающее спасателя в строительной каске, несущего большой флаг Турции. Также болельщики в своём перфомансе уделили внимание собакам, помогавшим спасателям.
Отличительной особенностью перфоманса стали изображения флагов государств, которые оказали помощь Турции в восстановлении после землетрясений. Среди прочих стран можно увидеть государственные символы России, Украины, Казахстана, Азербайджана и Узбекистана.
Отметим, что матч «Трабзонспора» с «Базелем» стал первым на территории Турции после землетрясений.
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