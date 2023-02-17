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«Они создали никому не нужную Лигу наций». Кроос высказался о конфликте УЕФА и Суперлиги

«Они создали никому не нужную Лигу наций». Кроос высказался о конфликте УЕФА и Суперлиги
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Полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос раскритиковал УЕФА за создание Лиги наций, отвечая на вопрос о Суперлиге.

«Думаю, мы слышим только точку зрения УЕФА, причём слишком часто, как мне кажется. Но почему для УЕФА нормальное явление — вводить Лигу наций, которая никому не нужна? И никто этой организации не задаёт вопросов. Вот почему я считаю важным выслушать другие предложения, например, создание Европейской Суперлиги. Но есть ощущение, что к нам больше не прислушиваются», — приводит слова Тони Крооса AS.

Напомним, ранее появилась информация, что «Реал», «Барселона» и «Ювентус» готовят запуск Суперлиги с участием 60–80 клубов без постоянных членов, разделённой на несколько дивизионов. Сразу после этого генеральным директором Европейской Суперлиги Берндом Райхартом были опубликованы 10 принципов, на которых будет основан новый турнир.

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