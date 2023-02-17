«Интер» намерен выиграть борьбу у «Баварии» и «ПСЖ» за форварда сборной Франции Тюрама

«Интер» планирует подписать серебряного призёра чемпионата мира в составе сборной Франции Маркуса Тюрама в качестве свободного агента ближайшим летом, сообщает Calciomeracato.



Контракт нападающего истекает в конце сезона, игрок принял решение не продлевать соглашение. В услугах француза заинтересовано множество клубов, в числе которых «Бавария», «ПСЖ», «Ньюкасл», «Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед», но миланцы планируют выиграть борьбу за футболиста. Итальянский клуб готов представить футболисту план проекта, в котором он будет играть ведущую роль, а также предложить ему зарплату в размере около € 5 млн за сезон.



Ранее сообщалось, что француз договорился о переходе в «Баварию» по окончании сезона. Тюрам выступает за «Боруссию» с июля 2019 года. В нынешнем сезоне Бундеслиги Маркус забил десять мячей и сделал три результативные передачи в 19 встречах.

Новость по теме Тюрам договорился о переходе в «Баварию» по окончании сезона

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