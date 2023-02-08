Тюрам договорился о переходе в «Баварию» по окончании сезона
Поделиться
Форвард сборной Франции Маркус Тюрам, у которого истекает соглашение с мёнхенгладбахской «Боруссией», определился, где продолжит свои профессиональные выступления в дальнейшем. Летом 2023 года игрок станет свободным агентом.
По информации журналистов Todofichajes, 25-летний форвард договорился о трансфере в мюнхенскую «Баварию» по завершении этого сезона. Этот переход исключает переезд в Бундеслигу главной ударной силы лондонского «Тоттенхэма» Гарри Кейна.
Тюрам выступает за «Боруссию» с июля 2019 года. В нынешнем сезоне Бундеслиги Маркус забил десять мячей и сделал три результативные передачи в 18 встречах.
Ранее сообщалось, что игроком интересуется «Атлетико».
Левандовски приехал на базу «Баварии» попрощаться с клубом. Видеоролик:
Новость по темеТюрам является приоритетной трансферной целью «Атлетико» на лето
Комментарии
- 8 февраля 2023
-
08:37
-
08:30
-
08:21
-
08:05
-
07:40
-
07:24
-
07:11
-
06:59
-
06:47
-
06:46
-
06:30
-
06:26
-
06:14
-
06:00
-
05:58
-
05:38
-
05:22
-
04:56
-
04:54
-
04:42
-
04:21
-
04:15
-
03:56
-
03:50
-
03:46
-
03:44
-
03:44
-
03:42
-
02:56
-
02:54
-
02:52
-
02:48
-
02:32
-
02:03
-
02:00
Партнерский контент