Тюрам договорился о переходе в «Баварию» по окончании сезона

Форвард сборной Франции Маркус Тюрам, у которого истекает соглашение с мёнхенгладбахской «Боруссией», определился, где продолжит свои профессиональные выступления в дальнейшем. Летом 2023 года игрок станет свободным агентом.

По информации журналистов Todofichajes, 25-летний форвард договорился о трансфере в мюнхенскую «Баварию» по завершении этого сезона. Этот переход исключает переезд в Бундеслигу главной ударной силы лондонского «Тоттенхэма» Гарри Кейна.



Тюрам выступает за «Боруссию» с июля 2019 года. В нынешнем сезоне Бундеслиги Маркус забил десять мячей и сделал три результативные передачи в 18 встречах.

Ранее сообщалось, что игроком интересуется «Атлетико».

Левандовски приехал на базу «Баварии» попрощаться с клубом. Видеоролик: