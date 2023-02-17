В Великобритании призывают УЕФА отстранить Беларусь от Евро-2024 за «дружбу» с Россией

Представитель лейбористской партии Великобритании Джордж Фоулкс написал официальное письмо президенту УЕФА Александру Чеферину с просьбой отстранить сборную Беларуси от чемпионата Европы — 2024, информирует The Guardian.

Фоулкс от лица лейбористской партии призывает УЕФА не допускать Беларусь к квалификации Евро из-за «дружбы» с Россией. По мнению британцев, Беларусь оказывает России большую поддержку и помощь в нынешней политической ситуации.

Напомним, ранее УЕФА и ФИФА отстранили сборную России от международных соревнований под своей эгидой из-за ситуации на Украине. При этом футбольные сборные Беларуси (юношеские, молодёжная, мужская и женская), а также футбольные клубы из этой страны обязали проводить домашние матчи в турнирах под эгидой УЕФА на нейтральных стадионах без зрителей.