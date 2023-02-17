«Зенит» проигрывает со счётом 0:2 к перерыву в матче с иранским «Сепаханом»

Сегодня, 17 февраля, санкт-петербургский «Зенит» встречается в товарищеском матче с иранским клубом «Сепахан». Игра проходит в эти минуты на стадионе «Накш-э-джахан» (Исфахан, Иран). Встречу обслуживает местная бригада арбитров.

К перерыву «Зенит» проигрывает со счётом 0:2. «Сепахан» забил по голу на четвёртой и 44-й минутах матча.

Напомним, ранее сегодня стало известно, что «Зенит» и «Сепахан» заключили обновлённое соглашение о сотрудничестве. Гендиректор сине-бело-голубых Александр Медведев встретился с президентом иранского клуба Мохаммадом Реза Сакетом. В ходе встречи был подписан меморандум о взаимопонимании. Интересно, что первое сотрудничество клубов было подписано ещё в апреле 2021 года, а сейчас они его обновили.