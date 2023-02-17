Бенитес: когда ты тренируешь семь звёзд уровня Роналду, кто-то не играет, и они идут в СМИ

Бывший главный тренер «Реала» Рафаэль Бенитес вспомнил период работы в мадридском клубе и то, с какими сложностями сталкивался в то время.
«Когда всё становится сложно, кто за это платит? Тренер. Все знают, каким был Криштиану, но ты должен был тренировать и направлять его. Проблема в том, что, когда ты тренируешь семь подобных игроков, кто-то из них остаётся на скамье запасных, а из-за этого они становятся недовольными. И идут в СМИ, чтобы высказаться», — приводит слова Бенитеса Football Espana.
Рафаэль Бенитес – уроженец мадрида. В начале тренерской карьеры, в 90-е годы, он работал в системе мадридцев, а летом 2015 года возглавил главную команду «сливочных», но уже осенью появилась информация о конфликте специалиста с лидером команды Криштиану Роналду. В январе 2016 года Бенитеса сменил Зинедин Зидан.
Криштиану Роналду пришёл на тренировку мадридского «Реала»:
- 17 февраля 2023
-
18:17
-
18:14
-
18:10
-
18:04
-
18:01
-
18:00
-
17:57
-
17:48
-
17:45
-
17:44
-
17:40
-
17:38
-
17:34
-
17:32
-
17:26
-
17:22
-
17:21
-
17:14
-
17:11
-
17:10
-
17:01
-
17:00
-
16:48
-
16:35
-
16:34
-
16:31
-
16:23
-
16:18
-
16:15
-
16:10
-
16:09
-
16:08
-
16:00
-
16:00
-
15:51