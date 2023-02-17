Юран — о матче Россия — Иран: хороший спарринг. Чего сидеть и посыпать голову пеплом?

Известный российский тренер Сергей Юран поделился мнением о возможном проведении товарищеского матча сборной России с национальной командой Ирана. По данным СМИ, эта игра должна состояться в марте.
«Мы сейчас можем выбирать? Иран — это участник чемпионата мира и крепкая команда. Думаю, что это неплохой спарринг. Нужно двигаться вперёд. Чего сидеть и посыпать голову пеплом? Надо искать контрольные матчи — это стимул для игроков сборной России.
Самое главное, чтобы игроки национальной команды относились более ответственно. Иран — хороший соперник. Может, у некоторых футболистов нет мотивации приезжать в сборную, потому что нет отборочных матчей. Тренерскому штабу здесь нужно определиться, у кого есть желание — пусть они приезжают и играют контрольные матчи.
Могу ошибаться, но, кажется, не у всех в матче со сборной Узбекистана была мотивация. Не нужно заставлять, пусть играют за клубы. У кого есть желание, будут приезжать и их будут рассматривать. Если ты попал в сборную, то должен доказывать. Есть молодые ребята, которых можно просматривать. Думаю, что это хороший спарринг», — сказал Юран в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
- 17 февраля 2023
-
19:50
-
19:48
-
19:47
-
19:46
-
19:45
-
19:25
-
19:23
-
19:17
-
19:14
-
19:11
-
19:05
-
19:03
-
19:00
-
18:59
-
18:55
-
18:52
-
18:37
-
18:28
-
18:26
-
18:17
-
18:14
-
18:10
-
18:04
-
18:01
-
18:00
-
17:57
-
17:48
-
17:45
-
17:44
-
17:40
-
17:38
-
17:34
-
17:32
-
17:26
-
17:22