Юран — о матче Россия — Иран: хороший спарринг. Чего сидеть и посыпать голову пеплом?

Известный российский тренер Сергей Юран поделился мнением о возможном проведении товарищеского матча сборной России с национальной командой Ирана. По данным СМИ, эта игра должна состояться в марте.

«Мы сейчас можем выбирать? Иран — это участник чемпионата мира и крепкая команда. Думаю, что это неплохой спарринг. Нужно двигаться вперёд. Чего сидеть и посыпать голову пеплом? Надо искать контрольные матчи — это стимул для игроков сборной России.



Самое главное, чтобы игроки национальной команды относились более ответственно. Иран — хороший соперник. Может, у некоторых футболистов нет мотивации приезжать в сборную, потому что нет отборочных матчей. Тренерскому штабу здесь нужно определиться, у кого есть желание — пусть они приезжают и играют контрольные матчи.



Могу ошибаться, но, кажется, не у всех в матче со сборной Узбекистана была мотивация. Не нужно заставлять, пусть играют за клубы. У кого есть желание, будут приезжать и их будут рассматривать. Если ты попал в сборную, то должен доказывать. Есть молодые ребята, которых можно просматривать. Думаю, что это хороший спарринг», — сказал Юран в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.