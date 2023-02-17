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Раде Дугалич рассказал о работе с Валерием Карпиным

Раде Дугалич рассказал о работе с Валерием Карпиным
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Бывший защитник армавирского «Торпедо» Раде Дугалич вспомнил, как работал вместе с нынешним главным тренером сборной России Валерием Карпиным.

«На какой-то из матчей еврокубка приехал Валерий Карпин, который был в хороших отношениях с нашим руководством. Он тогда знал, что будет работать в армавирском «Торпедо», куда сможет забрать к себе нескольких ребят из «Улисса». В итоге забрали в Россию пять-шесть футболистов.

Я много слышал о его работе тренером, знал о его игровой карьере. Он с самого начала делал уклон на дисциплину, а также много внимания уделял молодым игрокам, помогал им раскрыть свой потенциал. Валерий Георгиевич много чему меня научил, в команде он пользовался большим авторитетом», — цитирует Дугалича Metaratings.

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