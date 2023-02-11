Провальный турнир для Карпина. «Краснодар» вскрыл все проблемы обороны «Ростова»

Победителем Winline Зимнего кубка РПЛ ещё вчера стал «Спартак», но турнир на этом не закончился. В заключительной игре сегодня встретились «Ростов» и «Краснодар». В таблице РПЛ команда Валерия Карпина идёт выше, но в этот раз результат получился совсем не в её пользу.
По началу матча сложилось ощущение, что на поле вышел только «Ростов». «Краснодар» играл вообще без мяча и ожил только после шести минут. И довольно быстро к команде Владимира Ивича пришёл гол. После розыгрыша углового и подачи на дальнюю штангу Хуниор Алонсо пробил, Сергей Песьяков спас, но мяч отскочил к Кевину Ленини, который без проблем вонзил в пустые.
Права на видео принадлежат РФС. Посмотреть видео можно в телеграм-канале РПЛ.
Тактика «Ростова», такое ощущение, была обречена на провал. Команда сильно рисковала с высокой линией обороны и при этом упорно выводила мяч из защиты низом, не обращая внимания на прессинг. Зачастую эти ситуации заканчивались «обрезами».
«Краснодар» таким уязвимым планом соперника на игру активно пользовался и постоянно отправлял в забеги быстрых нападающих. Команде Ивича также помогал ситуативный прессинг в центре поля, с помощью которого удавалось заставать и без того проседавшую оборону «Ростова» врасплох. А когда футболисты Карпина встречали позиционные атаки, вскрывалась проблема в полузащите — у «Краснодара» слишком легко проходили передачи между линиями.
«Ростов» — «Краснодар» — 0:4
Фото: fckrasnodar.ru
К середине тайма «Ростов» на время вернул себе владение мячом, но проблемы никуда не делись. Показательный момент был у Джона Кордобы, который чудом не забил после быстрой атаки по флангу и прострела на пустые ворота. В период владения «Ростов» даже претендовал на пенальти: Николай Комличенко рухнул после контакта с защитником, и ростовчане запросили просмотр повтора. Однако Сергей Карасёв лишь убедился, что никакого фола на нападающем не было.
Справедливости ради у «Ростова» были моменты, однако у Комличенко не заладилось не только с зарабатыванием пенальти, но и с реализацией. После несостоявшегося 11-метрового команды обменялись голевыми шансами: Олакунле Олусегун запорол выход один на один, а Комличенко в ответ пробил с лёта прямо в Матвея Сафонова. Во втором моменте «Краснодар» чуть не лишился Кайо, но бразилец продолжил играть, несмотря на повреждение плеча.
А ближе к концу тайма у Комличенко был уже по-настоящему голевой момент. Классическая атака «Ростова» закончилась подачей и ударом головой от Николая, но вновь мяч полетел прямо в Сафонова. «Краснодар» не стал тянуть и наказал соперника за плохую реализацию. Прямо перед перерывом Мозес Кобнан подошёл к штрафной и, не дождавшись сопротивления, пробил точно под штангу.
Права на видео принадлежат РФС. Посмотреть видео можно в телеграм-канале РПЛ.
На второй тайм «Ростов» вышел заряженным, а «Краснодар», наоборот, будто перенял проблемы соперника и чересчур много позволял ему в атаке. Однако закончилось всё тем же, чем и до перерыва, то есть голом команды Ивича. Второй мяч защитников «Ростова», видимо, ничему не научил — они позволили Кордобе войти в штрафную и без сопротивления пробить низом в противоход Песьякову.
Права на видео принадлежат РФС. Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Краснодара».
А спустя 19 минут Кордоба оформил дубль. У «Краснодара» прошёл быстрый розыгрыш в штрафной «Ростова», и нападающий после прострела уложил мяч в ближнюю девятку.
Права на видео принадлежат РФС. Посмотреть видео можно в телеграм-канале РПЛ.
В концовке матча обе команды немного расслабились и дали друг другу создать несколько моментов, но голов мы больше не увидели. Итог встречи закономерный — даже если бы «Ростов» лучше реализовывал свои шансы, с такой игрой в обороне не пропустить было невозможно.
Для команды Карпина турнир получился откровенно провальным: последнее место в таблице, всего одно очко (за ничью со «Спартаком» в основное время) и разница мячей 0:7. Хорошая новость в том, что это пока не официальные матчи. А вот к возобновлению РПЛ «Ростову» точно нужно будет прибавить, ведь впереди мощная борьба за призовое место. Сейчас команда располагается на третьей строчке и уступает лишь «Зениту» и «Спартаку».
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