Атсу хотел улететь из Турции за пять часов до землетрясения. Он передумал из-за гола

Административный менеджер «Хатайспора» Фатих Илек, рассказал, что нападающий команды Кристиан Атсу намеревался уйти из клуба. Ганского футболиста не могут найти спустя 11 дней после землетрясения в Турции.
«Он попросил об уходе из «Хатайспора». У него было несколько предложений, и тренер дал ему зелёный свет. После того как Кристиан забил гол, он решил отпраздновать с командой и остаться. У него был забронирован рейс во Францию на 23:00, чтобы вернуться к семье, но он отменил его и решил вернуться на день позже. Затем, в четыре часа утра, произошло землетрясение», — приводит слова Илека Goal.
Кристиан Атсу выступает за «Хатайспор» с сентября 2022 года. В четырёх матчах за команду он забил один мяч. Ранее Атсу был футболистом «Челси», «Малаги» и «Ньюкасла».
Экс-вратарь Турции расплакался в эфире из-за землетрясения. Видеоролик:
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