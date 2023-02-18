Виктор Осимхен установил рекорд «Наполи», забив в 7-м матче Серии А подряд

Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен сумел отличиться в матче Серии А с «Сассуоло».



Нигериец забил в 7-м матче Серии А подряд, став рекордсменом «Наполи» по этому показателю. Ранее рекорд принадлежал форварду Гонсало Игуаину, забивавшему в 6 матчах чемпионата Италии подряд в сезоне-2015/16.



Для Осимхена гол стал 19-м в сезоне-2022/23 во всех турнирах. Это лучший сезон в карьере 24-летнего нападающего с точки зрения результативности. В сезонах-2019/20 («Лилль») и -2021/22 («Наполи») он забивал по 18 мячей.



Благодаря победе в матче с «Сассуоло» со счётом 2:0 команда Лучано Спаллетти оторвалась от «Интера» на 18 очков. «Сассуоло» располагается на 15-й строчке в итальянском национальном первенстве.

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