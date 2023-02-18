Микель Артета — о Зинченко: нам нужны игроки с таким опытом
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Главный тренер «Арсенала» Микель Артета рассказал о важности полузащитника Александра Зинченко для команды.
«Нам нужны игроки с таким опытом, которые могут направлять, успокаивать и показывать молодым футболистам путь, как всё правильно сделать. Вот о чём мы говорим.
Если вы хотите выиграть лигу, вы должны уметь всё. Иногда вы проигрываете один или два матча, иногда вы завоюете победу, иногда вам придётся выиграть на 96-й минуте, иногда вам придётся играть с 10 игроками. Вы должны уметь играть во многих разных контекстах», — приводит слова Артеты Football.London.
Напомним, в текущем сезоне АПЛ на счету Зинченко одна результативная передача в 15 матчах за «Арсенал».
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