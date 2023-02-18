«Ростов» опубликовал стартовый состав на заключительный контрольный матч на сборах

Сегодня, 18 февраля, состоится контрольный матч, в котором встретятся «Ростов» и «Арарат-Армения». Команды будут играть в Абу-Даби (ОАЭ). Начало игры — в 10:00 мск.

Стартовый состав «Ростова»: Песьяков, Прохин, Чернов, Осипенко, Лангович, Глебов, Байрамян, Селява, Уткин, Щетинин, Голенков.

Запасные: Цулая, Григорьев, Терентьев, Полоз, Миронов, Тугарев, Комличенко, Максецов, Бочаров, Сильянов, Шанталий, Комаров, Сухомлинов, Мельников, Мелёхин.

«Ростов» принимал участие в Winline Зимнем кубке РПЛ. Команда Валерия Карпина не смогла забить ни одного гола. В первом туре «Ростов» уступил московскому «Спартаку» по пенальти — 1:2 (основное время — 0:0), а далее проиграл «Сочи» (0:3) и «Краснодару» (0:4).