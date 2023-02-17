Источник: футболисты «Ростова» не получают зарплату с ноября 2022 года
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Игроки «Ростова» в последний раз получили зарплату за октябрь 2022 года. За ноябрь и декабрь того же года, а также за январь 2023-го зарплаты на их счета перечислены не были. Об этом сообщает «РИА Новости Спорт».
«Ростов» в 17 матчах Российской Премьер-Лиги набрал 35 очков. Команда Валерия Карпина ушла на зимнюю паузу, находясь на третьем месте в турнирной таблице. Выше дончан расположились лишь «Спартак» (36) и «Зенит» (42). Возобновится сезон чемпионата России для «Ростова» домашней игрой с «Локомотивом» 4 марта. До этого ростовчане сыграют с «Уралом» (22 и 27 февраля) в Фонбет Кубке России в плей-офф Пути РПЛ.
16 апреля «Ростов» сыграет дома с «Зенитом», а 30 апреля отправится в Москву для игры со «Спартаком».
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