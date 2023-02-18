Защитник «Челси» Андрей Сантос отправится в аренду в «Палмейрас»

Защитник «Челси» Андрей Сантос, перешедший в зимнее трансферное окно из «Васко да Гамы», отправится в аренду в бразильский «Палмейрас». Об этом сообщил журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».

Отмечается, что арендное соглашение рассчитано до декабря 2023 года, но у «Челси» есть условие об отзыве из аренды в июне за € 1,5 млн.

Ранее сообщалось, что 18-летний полузащитник не получил разрешения на работу в Англии.



В 2022 году Сантос провёл 33 матча в бразильской Серии B, забил восемь мячей, получил девять жёлтых карточек и одну красную. В составе сборной Бразилии U20 он провёл четыре игры и забил два мяча.

«Челси» находится на 10-м месте в турнирной таблице АПЛ, набрав 31 очко после 22 матчей.

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