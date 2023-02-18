«И в 35 лет можно быть лучшим в мире, как Месси». Домингес — о Дзюбе в «Локомотиве»

Бывший форвард казанского «Рубина» и санкт-петербургского «Зенита» Алехандро Домингес оценил перспективы перешедшего в московский «Локомотив» нападающего Артёма Дзюбы, заявив, что даже в возрасте российского форварда можно играть на уровне лучших футболистов в мире. Аргентинец сравнил ситуацию Дзюбы со своим соотечественником Лионелем Месси, который в 35 лет впервые в карьере стал чемпионом мира.
«Мы не играли вместе с Дзюбой, но это отличный спортсмен и футболист. Да, я помню его по игре в чемпионате России, всё хорошо. Дзюбе в этом году 35 лет? С большими годами можно быть и лучшим в мире, потому что это не влияет на качество игры. Возраст не приговор, здесь никакого значения нет. Вспомните, Лионелю Месси 35 лет, он — чемпион мира», — приводит слова Домингеса ТАСС.
34-летний Дзюба перешёл в «Локомотив» в зимнее трансферное окно на правах свободного агента. Нынешний сезон форвард начинал в турецком «Адана Демирспор», покинув его в ноябре 2022 года. Дзюба является лучшим бомбардиром в истории РПЛ.
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