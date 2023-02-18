Геннадий Орлов прокомментировал переход Артёма Дзюбы в «Локомотив»

Футбольный комментатор Геннадий Орлов оценил переход российского нападающего Артёма Дзюбы в «Локомотив», а также поделился ожиданиями от дебюта игрока за московский клуб в официальных матчах.

«В Москве сейчас разгорается интерес к футболу с участием «Локомотива». Дзюба говорит коротко, но правильно. Для футбольного шоу он делает всё правильно. И я уже вижу, как Булыкин и остальные начали поддерживать Дзюбу, говорят, что «Локомотив» даст бой. Они будут играть со «Спартаком», этот матч вызывает огромный интерес в Москве. Дзюба с его дерзкими высказываниями вернулся, посмотрим, как будет играть», — сказал Орлов в эфире Радио «Зенит».

«Локомотив» сыграет со «Спартаком» 22 февраля в матче Кубка России.