Экс-игрок «Челси» Кристиан Атсу найден мёртвым в Турции

Нападающий турецкого «Хатайспора» Кристиан Атсу, ранее выступавший за лондонский «Челси», был найден мёртвым под завалами в Турции. Об этом сообщил агент футболиста Мурат Узунмехмет в своём «твиттере».
Напомним, о местонахождении и состоянии Атсу не было ничего известно с самого начала разрушительных землетрясений в Турции на прошлой неделе. Ранее представители «Хатайспора» заявляли о том, что футболист собирался покинуть турецкий клуб накануне трагедии.
Атсу погиб в возрасте 31 года. За свою карьеру футболист сборной Ганы успел поиграть за английские «Челси», «Эвертон», «Ньюкасл» и «Борнмут», португальский «Порту», испанскую «Малагу» и другие клубы. К турецкому «Хатайспору» Атсу присоединился только в сентябре 2022 года.
Экс-вратарь Турции расплакался в эфире из-за землетрясения
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