Сёмин: Кварацхелия забил «Сассуоло» редкий по красоте мяч. Радуемся за рекорды грузина!

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин оценил игру грузинского нападающего «Наполи» Хвичи Кварацхелии в матче Серии А c «Сассуоло» (2:0), отметив, что грузин забил редкий по красоте мяч.
«Радуемся за новые рекорды грузина! С каждой игрой Кварацхелия играет всё лучше и лучше, хотя видно, что ему становится сложнее. Однако с каждым разом он находит варианты для забивания голов.
Вчера в матче с «Сассуоло» Хвича забил редкий по красоте мяч, пройдя почти с центра поля. Грузин забил гол, как Месси? Нет, он забил, как Кварацхелия», — приводит слова Сёмина Sport24.
Забив «Сассуоло», 22-летний Кварацхелия добрался до отметки в 10 голов в Серии A. Грузин стал самым молодым игроком «Наполи» с 1930 года с 10 и более забитыми мячами за сезон.
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