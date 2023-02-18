Хвича Кварацхелия стал самым молодым игроком «Наполи» с 10+ голами за сезон с 1930 года
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Отметившись забитым мячом во вчерашней игре с «Сассуоло» (2:0), Хвича Кварацхелия забил свой 10-й гол в Серии А и стал самым молодым игроком «Наполи» с 10+ голами за сезон с 1930 года.
Во вчерашней игре Хвича оформил результативное действие уже в пятом матче подряд, у него четыре гола и четыре передачи на этом отрезке.
Также Кварацхелия делит первое место в топ-5 лиг Европы в этом сезоне по результативным действиям после прохода с мячом на 5+ метров — у грузина два таких гола и пять голевых передач. По семь также у Муссы Диаби из «Байера» и Джамала Мусиалы из «Баварии».
В этом сезоне на счету Хвичи Кварацхелии 24 матча за «Наполи» во всех турнирах, 12 голов и 14 результативных передач.
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