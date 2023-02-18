Александр Кокорин выйдет в стартовом составе «Ариса» на матч с «Неа Саламиной»

Российский нападающий кипрского «Ариса» Лимасол Александр Кокорин попал в стартовый состав своей команды на матч 24-го тура чемпионата Кипра с «Неа Саламиной». Стартовый свисток встречи прозвучит сегодня, 18 февраля, в 17:00 по московскому времени. Игра пройдёт на стадионе «Альфамега Стэдиум».

Полностью стартовый состав «Ариса» выглядит следующим образом: Вана Алвес, Пилеас, Боаки, Бенгтссон, Браун, Гомис, Яго, Струски, Брорссон, Бабика, Кокорин.

31-летний Кокорин сыграл 19 матчей за «Арис» в текущем сезоне, в которых отметился восемью забитыми мячами и четырьмя результативными передачами. Напомним, российский нападающий выступает за команду из кипрского Лимасола на правах аренды из итальянской «Фиорентины».