Футболистки из Конго напали на судью во время матча. Ему пришлось убегать по всему полю
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Неприятный инцидент произошёл во время матча женской футбольной лиги в Республике Конго. Футболистки «Мотемы» и тренерский штаб команды накинулись на судью, который, по их мнению, отработал матч не лучшим образом.
Футболистки из Конго напали на судью во время матча. Видеоролик:
«Мотема» проигрывала 1:5, а судья также не назначил пенальти в ворота соперника в концовке встречи. Ему пришлось убегать от разъярённых девушек по всему полю, но всё-таки он был настигнут в кабинке для видеопросмотров. Там к девушкам подключился тренерский штаб команды, и они вместе стали избивать судью. На помощь к нему пришли сотрудники стадиона, которые смогли отбить судью. Некоторых футболисток «Мотемы», принимавших участие в драке, отстранили от матчей.
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