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Футболистки из Конго напали на судью во время матча. Ему пришлось убегать по всему полю

Футболистки из Конго напали на судью во время матча. Ему пришлось убегать по всему полю
Аудио-версия:
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Неприятный инцидент произошёл во время матча женской футбольной лиги в Республике Конго. Футболистки «Мотемы» и тренерский штаб команды накинулись на судью, который, по их мнению, отработал матч не лучшим образом.

Футболистки из Конго напали на судью во время матча. Видеоролик:

«Мотема» проигрывала 1:5, а судья также не назначил пенальти в ворота соперника в концовке встречи. Ему пришлось убегать от разъярённых девушек по всему полю, но всё-таки он был настигнут в кабинке для видеопросмотров. Там к девушкам подключился тренерский штаб команды, и они вместе стали избивать судью. На помощь к нему пришли сотрудники стадиона, которые смогли отбить судью. Некоторых футболисток «Мотемы», принимавших участие в драке, отстранили от матчей.

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