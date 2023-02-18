«Олимпиакос» подтвердил уход Марсело из клуба
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Греческий «Олимпиакос» подтвердил уход бразильского защитника Марсело из клуба.
«Вся семья «Олимпиакоса» хотела бы поблагодарить Марсело за работу в команде. Время, которое он пробыл с нами, было коротким, но достаточным, чтобы создать вечную связь. Он знает, что в Греции, в Пирее у него всегда будут друзья!» — написал клуб в своём «твиттере».
Марсело выступал за «Олимпиакос» с сентября 2022 года. Он перешёл в клуб из мадридского «Реала». За греческую команду бразилец сыграл 10 матчей, в которых отметился тремя забитыми мячами. Марсело является пятикратным победителем Лиги чемпионов (в 2014, 2016, 2017, 2018 и 2022 годах) в составе «Реала». Со сборной Бразилии футболист выиграл Кубок конфедераций в 2013 году.
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