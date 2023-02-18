Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Олимпиакос» подтвердил уход Марсело из клуба

«Олимпиакос» подтвердил уход Марсело из клуба
Комментарии

Греческий «Олимпиакос» подтвердил уход бразильского защитника Марсело из клуба.

«Вся семья «Олимпиакоса» хотела бы поблагодарить Марсело за работу в команде. Время, которое он пробыл с нами, было коротким, но достаточным, чтобы создать вечную связь. Он знает, что в Греции, в Пирее у него всегда будут друзья!» — написал клуб в своём «твиттере».

Марсело выступал за «Олимпиакос» с сентября 2022 года. Он перешёл в клуб из мадридского «Реала». За греческую команду бразилец сыграл 10 матчей, в которых отметился тремя забитыми мячами. Марсело является пятикратным победителем Лиги чемпионов (в 2014, 2016, 2017, 2018 и 2022 годах) в составе «Реала». Со сборной Бразилии футболист выиграл Кубок конфедераций в 2013 году.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023