«Эвертон» одержал победу над «Лидсом», «Брайтон» уступил дома «Фулхэму»

Сегодня, 18 февраля, завершилось несколько матчей 24-го тура английской Премьер-лиги. Среди встреч можно выделить домашнюю игру «Брайтона» с «Фулхэмом» и выезд «Лидса» к «Эвертону».

«Ириски» одержали победу в двух матчах из трёх после назначения Шона Дайча (ранее был обыгран «Арсенал» со счётом 1:0). Победу над «Лидсом» удалось одержать благодаря единственному голу Шеймуса Коулмана, а ассистировал ему Алекс Айуоби – 1:0.

«Брайтон», который не терпел поражений в последних пяти встречах, в игре с «Фулхэмом» всё-таки оступился. Долгое время на табло горели нули, но на 88-й минуте игрок «дачников» Манор Соломон сумел вырвать три очка для своей команды — 1:0.

Результаты остальных встреч представлены ниже.