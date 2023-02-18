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«Эвертон» одержал победу над «Лидсом», «Брайтон» уступил дома «Фулхэму»

«Эвертон» одержал победу над «Лидсом», «Брайтон» уступил дома «Фулхэму»
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Сегодня, 18 февраля, завершилось несколько матчей 24-го тура английской Премьер-лиги. Среди встреч можно выделить домашнюю игру «Брайтона» с «Фулхэмом» и выезд «Лидса» к «Эвертону».

«Ириски» одержали победу в двух матчах из трёх после назначения Шона Дайча (ранее был обыгран «Арсенал» со счётом 1:0). Победу над «Лидсом» удалось одержать благодаря единственному голу Шеймуса Коулмана, а ассистировал ему Алекс Айуоби – 1:0.

Англия - Премьер-лига. 24-й тур
18 февраля 2023, суббота. 18:00 МСК
Эвертон
Ливерпуль
Окончен
1 : 0
Лидс Юнайтед
Лидс
1:0 Коулман – 64'

«Брайтон», который не терпел поражений в последних пяти встречах, в игре с «Фулхэмом» всё-таки оступился. Долгое время на табло горели нули, но на 88-й минуте игрок «дачников» Манор Соломон сумел вырвать три очка для своей команды — 1:0.

Англия - Премьер-лига. 24-й тур
18 февраля 2023, суббота. 18:00 МСК
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
Окончен
0 : 1
Фулхэм
Лондон
0:1 Соломон – 88'

Результаты остальных встреч представлены ниже.

Англия - Премьер-лига. 24-й тур
18 февраля 2023, суббота. 18:00 МСК
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
Окончен
0 : 1
Борнмут
Борнмут
0:1 Таверньер – 49'
Англия - Премьер-лига. 24-й тур
18 февраля 2023, суббота. 18:00 МСК
Брентфорд
Лондон
Окончен
1 : 1
Кристал Пэлас
Лондон
0:1 Эзе – 69'   1:1 Янельт – 90+6'
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