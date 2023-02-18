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Радимов вспомнил, как Леон Мусаев уступил место в основе «Зенита» Магомеду Оздоеву

Радимов вспомнил, как Леон Мусаев уступил место в основе «Зенита» Магомеду Оздоеву
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Бывший главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов рассказал, как экс-полузащитник команды из Санкт-Петербурга Леон Мусаев потерял своё место в стартовом составе, которое занял Магомед Оздоев. Сейчас Мусаев является игроком «Рубина».

«В какой-то год перед началом сезона Леон Мусаев был чуть ли не игроком основного состава «Зенита». За неделю до матча с «Фенербахче» он либо сыграл травму, либо плохо сыграл. На его место поставили Магомеда Оздоева. Тот заиграл и никому больше своё место не отдал, а затем вернулся в сборную. Аналогичная ситуация могла быть с Мусаевым. Зависит чуть от удачи, наглости, уверенности. «Почему Оздоев, а не я?».Нужно ставить такие цели», — сказал Радимов в видео, опубликованном на YouTube-канале «СБГ ШОУ».

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