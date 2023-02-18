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Владислав Радимов объяснил, почему российские игроки не едут в европейские клубы

Владислав Радимов объяснил, почему российские игроки не едут в европейские клубы
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Бывший тренер «Зенита-2», экс-игрок «Сарагосы» Владислав Радимов считает, что денежный вопрос является главной причиной отсутствия желания у российских футболистов уезжать в европейские чемпионаты.

«Чемпионат мира 2018 года, сборная России попала в четвертьфинал. Наверное, было много приглашений? Думаю, вопрос денег. Если здесь кто-то получает хорошо, а там нужно падать в цене раза в два-три. Видимо, гранды не звали, а ехать в средние клубы, где таких зарплат нет… Вот и не поехали», — сказал Радимов в видео, опубликованном на YouTube-канале «СБГ ШОУ».

Владислав Радимов играл за «Сарагосу» с 1996 по 1999 год. В 72 матчах за испанскую команду полузащитник забил шесть мячей. Завершил карьеру Радимов в 2009 году.

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