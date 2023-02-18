Нападающая ЦСКА встала в ворота сборной Камеруна в матче отбора к ЧМ-2023

Нападающая ЖФК ЦСКА Татьяна Эводо Экого встала в ворота сборной Камеруна в матче полуфинала плей-офф турнира за выход на ЧМ-2023 со сборной Таиланда. Она заменила Анж Баву на воротах в компенсированное время встречи.

«Я собиралась играть в атаке, но всё изменилось, когда наш вратарь получила красную карточку. Я подошла к нашему капитану Габи и сказала, что буду помогать команде! Она вселила в меня уверенность, дала мне перчатки, а мне оставалось только взять их. Это был хороший опыт», — приводит слова футболистки официальный сайт ЖФК ЦСКА.

В матче с Таиландом Татьяна Эводо Экого сделала один сейв и помогла своей сборной одержать победу со счётом 2:0. В январе футболистка подписала с ЖФК ЦСКА двухлетний контракт.