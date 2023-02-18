Нагельсман объяснил, почему заменил Мюллера на 16-й минуте матча с «Боруссией» М

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Юлиан Нагельсман объяснил, почему заменил нападающего Томаса Мюллера на 16-й минуте матча 21-го тура Бундеслиги с мёнхенгладбахской «Боруссией».

«Это было неприятное решение. Мне жаль Томаса. Но нам нужен был темп, а Шупо-Мотинг был необходим для стандартных положений. Это отстой, мне не понравилось, что так получилось. Я ещё не разговаривал с ним», — приводит слова Нагельсмана Bayern & Germany со ссылкой на Sky.

Томас Мюллер провёл 429-й матч немецкой Бундеслиги в составе «Баварии», сравнявшись по количеству игр с Оливером Каном. На момент замены Томаса «Бавария» находилась в меньшинстве и уступала с минимальным счётом. Игра закончилась победой «Боруссии» со счётом 3:2.