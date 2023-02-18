Нагельсман извинился за слова в адрес арбитров матча с «Боруссией» М

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсман извинился за слова в адрес арбитров матча 21-го тура чемпионата Германии с мёнхенгладбахской «Боруссией».

«Эмоции — это часть спорта. Тем не менее я должен извиниться за мои слова в адрес бригады Тобиаса Вельца. К сожалению, я зашёл слишком далеко», — приводит слова тренера Нагельсмана France 24.

Нагельсман был недоволен решением судей удалить с поля защитника «Баварии» Дайо Юпамекано. «Бавария» пропустила гол спустя пять минут после красной карточки и в итоге проиграла со счётом 2:3. После матча Нагельсман подбежал к судейской, а затем на пресс-конференции выразил несогласие с удалением Юпамекано. «Бавария» может опуститься на второе место в Бундеслиге в случае победы «Униона» в воскресном матче с «Шальке».