Радимов — о драке между «Зенитом» и «Спартаком»: Промес должен быть дисквалифицирован

Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов считает, что нападающий «Спартака» Квинси Промес должен был быть дисквалифицирован по итогам матча Фонбет Кубка России с клубом из Санкт-Петербурга. Та встреча закончилась массовой дракой.

«Должен ли был Промес получить дисквалификацию? Конечно, 100 процентов. Я спорил со своими спартаковскими знакомыми, он должен был её получить», — сказал Радимов в видео, опубликованном на YouTube-канале «СБГ ШОУ».

Напомним, по итогам встречи Контрольно-дисциплинарный комитет принял решение дисквалифицировать Малкома, Родригао, Вильмара Барриоса (все — «Зенит») и Александра Соболева, Александра Селихова, Шамара Николсона (все — «Спартак»). Каждый из футболистов получил по шесть матчей дисквалификации в турнире.