Радимов — об ударе по лицу Тотти в 1994-м: кто-то грубо вкатился, итальяшки провокаторы

Бывший российский футболист Владислав Радимов вспомнил, как ударил по лицу итальянца Франческо Тотти в матче отборочного цикла к молодёжному чемпионату Европы. В той встрече Россия победила Италию (2:0), а затем сыграла в финальной части турнира

«Тотти получил от меня в челюсть? Не в челюсть, нет. Играли с итальяшками на «Локомотиве», помню этот матч, за выход на Евро. Кто-то очень грубо вкатился, итальяшки же они провокаторы. Не факт, что это был Тотти, это уже потом по составу посмотрели, что он играл. Ну я размахнулся и как… Естественно, получил сразу красную карточку. Благо, что команда вышла на Евро, потом этой же командой поехали на чемпионат мира. Мы последняя юниорская сборная России, побывавшая на чемпионате мира до 21 года», — сказал Радимов в видео, опубликованном на YouTube-канале «СБГ ШОУ».