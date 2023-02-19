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Бышовец: Малком и Клаудиньо усилят сборную России

Бышовец: Малком и Клаудиньо усилят сборную России
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Известный российский тренер Анатолий Бышовец прокомментировал возможное получение гражданства Российской Федерации бразильскими футболистами санкт-петербургского «Зенита» Малкомом и Клаудиньо.

«Это решение можно приветствовать. Нельзя не сказать о том, что Малком и Клаудиньо – это два ведущих игрока «Зенита». В этом случае, мы можем говорить о привлечении их в национальную команду России. Качества этих игроков разительно отличаются от многих иностранных футболистов. Конечно, Малком и Клаудиньо усилят сборную России, но для этого нужно знать мнение главного тренера национальной команды», — приводит слова Бышовца «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, что Малкому и Клаудиньо уже одобрили получение российских паспортов.

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